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Все билеты на Гран-при России Формулы-1 проданы

Все билеты на Гран-при России Формулы-1 проданы
Авто / Формула-1 0

25-27 сентября на автодроме в Сочи пройдёт очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России. Планируется, что это будет первый этап сезона-2020, на который будет допущено большое количество болельщиков. Планировалось, что для зрителей будет доступно 30 тыс. билетов.

18 сентября, то есть более чем за неделю до проведения гонки, стало известно, что все билеты на мероприятие проданы, сообщает официальный сайт автодрома.

Напомним, что Гран-при России появился в календаре чемпионата мира в 2014 году. За все годы проведения этапа в Сочи неизменно побеждали пилоты «Мерседеса». Четыре победы завоевал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а ещё по разу отличились немец Нико Росберг и нынешний пилот команды Валттери Боттас.

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