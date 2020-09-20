Экипаж Русинова третий в классе LMP2 в «24 часах Ле-Мана» после 18 часов гонки

Во Франции продолжается легендарная гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана». После 18 часов лидерство удерживает экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли. Второе место у команды Rebellion, за рулём машины которой работают Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес. Тройку замыкает ещё один экипаж Rebellion (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз).
Экипаж «Тойоты» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса в течение ночи столкнулся с техническими проблемами, из-за проблем с силовой установкой он откатился на четвёртое место.
Не избежала проблем и команда G-Drive Racing, выступающая в LMP2. В результате экипаж Романа Русинова в своём классе занимает третье место. При этом за несколько часов пилоты отыграли позиции, и с седьмого места в своём классе поднялись на третье.
В течение ночи с дистанции сошли экипажи экс-пилот Формулы-1 Хуана-Пабло Монтойи и воспитанника программы SMP Racing Матевоса Исаакяна, выступавшие в категории LMP2
WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 18 часов:
1. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1
2. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — +3 круга
3. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — +5 кругов
4. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — +7 кругов
5. United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк) #22 — LMP2 — +13 кругов...
7. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — +14 кругов
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