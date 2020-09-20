В Сочи привезли сейфти-кар и медицинский автомобиль Формулы-1. Фото

В Сочи, где состоится Гран-при России, привезли сейфти-кар и медицинский автомобиль Формулы-1.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Сочи Автодрома».

Всего в Сочи из аэропортов Восточный Мидландс и Милан-Мальпенса прибудут семь грузовых самолётов B747 – 8F. Самолёты Boeing-747 доставят очередное оборудование и болиды команд, автомобили сопровождения, в том числе машины безопасности, а также телевизионное оборудование. Общий вес груза составит более 800 тонн. Приём грузов будет проходить по специальной процедуре и позволит провести оформление и контроль в сжатые сроки.

Остальные грузы Формулы-1 перевозятся морским транспортом. С 13 сентября они прибывают на «Сочи Автодром» из порта Новороссийска.

Наравне с грузовыми самолётами в аэропорт Сочи уже начали прибывать чартерные рейсы и рейсы деловой авиации из различных городов России, а также Женевы и Бирмингема с участниками и гостями соревнований. Всего в период проведения седьмого Гран-при России Формулы-1 аэропорт Сочи планирует обслужить более 160 тысяч пассажиров, в том числе гостей и участников соревнований.

Гран-при России—2020 пройдёт с 24 по 27 сентября. Самолёты B747 – 8F с грузами команд будут улетать из Сочи в период с 28 по 30 сентября.