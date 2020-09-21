Феттель назвал самым сильным напарником Уэббера, а не Риккардо и Леклера

Напарниками Себастьяна Феттеля в Формуле-1 в разное время были Витантонио Льюцци, Себастьен Бурде, Марк Уэббер, Даниэль Риккардо, Кими Райкконен и Шарль Леклер. Из этих пилотов четырёхкратный чемпион мира назвал самого сильного, и его выбор может показаться неожиданным.



«Самый конкурентоспособный напарник – Марк Уэббер. В то время он уже далеко продвинулся в своей карьере и был более зрелым, чем я. Это обеспечило нам хорошую схватку внутри команды. У нас возникали конфликты, но теперь мы хорошо ладим.



Год с Риккардо был коротким. В некоторых моментах сезон выдался трудным, но Даниэль — сильный противник», — приводит слова Феттеля GPblog со ссылкой на Sky Sports.



Себ отметил, что многому научился у Кими, а также выразил мнение относительно успешного будущего Шарля Леклера в Формуле-1.