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Феттель назвал самым сильным напарником Уэббера, а не Риккардо и Леклера

Феттель назвал самым сильным напарником Уэббера, а не Риккардо и Леклера
Авто / Формула-1 0

Напарниками Себастьяна Феттеля в Формуле-1 в разное время были Витантонио Льюцци, Себастьен Бурде, Марк Уэббер, Даниэль Риккардо, Кими Райкконен и Шарль Леклер. Из этих пилотов четырёхкратный чемпион мира назвал самого сильного, и его выбор может показаться неожиданным.

«Самый конкурентоспособный напарник – Марк Уэббер. В то время он уже далеко продвинулся в своей карьере и был более зрелым, чем я. Это обеспечило нам хорошую схватку внутри команды. У нас возникали конфликты, но теперь мы хорошо ладим.

Год с Риккардо был коротким. В некоторых моментах сезон выдался трудным, но Даниэль — сильный противник», — приводит слова Феттеля GPblog со ссылкой на Sky Sports.

Себ отметил, что многому научился у Кими, а также выразил мнение относительно успешного будущего Шарля Леклера в Формуле-1.

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