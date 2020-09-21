Вальсекки: на данный момент Райкконен входит в топ-5 лучших гонщиков на решётке

Бывший гонщик Формулы-2 итальянец Давиде Вальсекки признался, что после удачных выступлений Кими Райкконена в последних гонках изменил мнение относительно шансов его напарника Антонио Джовинацци сохранить место в «Альфа Ромео».
«Я думал, Райкконен уже слишком стар и вскоре завершит карьеру, поэтому сказал, что Джовинацци может извлечь выгоду из этой ситуации. Но Кими проснулся и выступает на данный момент просто здорово. Я бы сказал, что в последних четырёх гонках финн входит в топ-5 пилотов на решётке. Джовинацци не справляется с таким уровнем.
Думаю, «Альфа Ромео» ждёт решения Кими. Если он останется, то Джовинацци придётся уйти, потому что Мик Шумахер очень хорош в Ф-2. Сын Михаэля показывает взрослый и агрессивный пилотаж. В последней гонке он был немного похож на отца. Кроме того, в молодёжной программе «Феррари» есть очень талантливый Роберт Шварцман.
В Ф-1 осталось не так много мест – два в «Альфа Ромео» и два в «Хаасе». Думаю, одно из них остаётся за Райкконеном. А ещё нужно рассмотреть вариант с Серхио Пересом. Так что Джовинацци придётся трудно», — цитирует Вальсекки Planet F1.
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