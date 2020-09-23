«Это было довольно трагично». Албон рассказал, как отпраздновал свой первый подиум в Ф-1

Пилот «Ред Булл» Александер Албон назвал «довольно трагичным» празднование своего первого подиума в Формуле-1. Молодой пилот занял третье место на Гран-при Тосканы, но отмечать столь важное событие в карьере ему пришлось в одиночестве.
«Я поужинал один при свечах — буквально угостил себя стейком на косточке и тирамису, а потом лёг спать. Это было довольно трагично. В понедельник у нас должен был быть день съемок на картинговой трассе, поэтому мне пришлось остаться в Италии. Я находился в отеле, в котором прожил весь уик-энд в Муджелло… и был совершенно один. На самом деле, рядом со мной была семейная пара, но они даже не знали меня», — приводит слова Албона Planet F1.
После девяти гонок нынешнего сезона Албон занимает пятое место в личном зачёте. На его счету 63 очка. Его напарник Макс Ферстаппен (110) — третий.
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