Формула-1 показала, как выглядела бы форма команд, если бы они были футбольными клубами

Графический дизайнер по имени Эдриан показал, как выглядели бы формы команд Формулы-1, если бы они были футбольными клубами. Рендеры изображений были опубликованы в «инстаграме» Формулы-1.

На картинках представлено по три варианта формы — домашняя, выездная и альтернативная.

В случаях с «Альфа Таури» и «Маклареном» альтернативные формы представлены в старых цветах команды: у «Макларена» — красно-белая раскраска, у «Альфа Таури» — красно-синяя, которой пользовалась команда до переименования.

Следующий этап чемпионата мира, Гран-при России, пройдёт с 24 по 27 сентября.



Напомним, после девяти этапов сезона в личном зачёте лидирует Льюис Хэмилтон, а в Кубке конструкторов — «Мерседес». В следующей гонке Льюису Хэмилтону может покориться рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед: на счету британца 90 выигранных гонок, у Михаэля Шумахера — 91.