Формула-1 показала, как выглядела бы форма команд, если бы они были футбольными клубами

Графический дизайнер по имени Эдриан показал, как выглядели бы формы команд Формулы-1, если бы они были футбольными клубами. Рендеры изображений были опубликованы в «инстаграме» Формулы-1.
На картинках представлено по три варианта формы — домашняя, выездная и альтернативная.
В случаях с «Альфа Таури» и «Маклареном» альтернативные формы представлены в старых цветах команды: у «Макларена» — красно-белая раскраска, у «Альфа Таури» — красно-синяя, которой пользовалась команда до переименования.
Следующий этап чемпионата мира, Гран-при России, пройдёт с 24 по 27 сентября.
Напомним, после девяти этапов сезона в личном зачёте лидирует Льюис Хэмилтон, а в Кубке конструкторов — «Мерседес». В следующей гонке Льюису Хэмилтону может покориться рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед: на счету британца 90 выигранных гонок, у Михаэля Шумахера — 91.
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:49
-
21:58
-
20:54
-
19:50
-
18:53
-
17:32
-
16:33
-
15:25
-
15:00
-
14:48
-
13:41
-
13:16
-
13:05
-
12:22
-
12:03
-
10:48
-
09:00
-
00:46
-
00:14
- 22 сентября 2020
-
22:35
-
22:09
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:05
-
16:43
-
15:25
-
14:11
-
13:33
-
13:03