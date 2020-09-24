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Гонщикам Формулы-1 запретили ехать слишком медленно в двух поворотах «Сочи Автодрома»

Гонщикам Формулы-1 запретили ехать слишком медленно в двух поворотах «Сочи Автодрома»
Авто / Формула-1 0

Пилоты Формулы-1 получили специальные рекомендации от ФИА о недопустимости нарушения границ трассы во время Гран-при России. В особенности они касаются второго поворота «Сочи Автодрома».

Если кто-то из гонщиков проедет этот участок слева от оранжевого бордюра, то должен будет вернуться на трассу перед третьим поворотом по специально указанному маршруту, обязательно объезжая специально установленные блоки.

Выезд за пределы трассы в этом месте повлечёт аннулирование времени круга, а о последующих нарушениях будет сообщаться стюардам.

Судьи будут учитывать ситуации, когда гонщика вынудят выехать за пределы трассы. В таком случае требования по соблюдению границ не будут применены автоматически.

Гонщиков также предупредили о недопустимости слишком медленного движения в 12-м и 13-м поворотах. Обычно на этом участке гонщики замедляются в квалификации перед быстрым кругом. Именно в этом месте попал в аварию Карлос Сайнс во время свободной практики в 2015 году.

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