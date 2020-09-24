Грожан рассказал о вариантах продолжения карьеры вне Формулы-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мыслями о своём будущем. Контракт Грожана с американской командой истекает по окончании сезона, и на данный момент он не продлён.



«Понятно, что в Формуле-1 осталось не так много мест. Кандидатов же, наоборот, слишком много. Так что я прекрасно понимаю позицию „Хааса“. Главное — они не торопятся, но и я никуда не спешу. Есть много других вариантов, которые могут быть интересны. Но Формула-1 – разумеется, это Формула-1. Проехав на такой машине по Муджелло, начинаешь понимать, что ты управляешь чем-то действительно уникальным.



В этом отношении Формула-1 притягательна. Впереди ещё много гонок, и я не собираюсь торопиться. Варианты вне Формулы-1 преимущественно находятся в Европе. IndyCar — классный чемпионат, но я не поклонник овалов. Они меня даже пугают, так что я не особо хочу выступать на них. Но, думаю, будет интересно попробовать себя за рулём гиперкаров в Ле-Мане и WEC. Хороший вариант — Формула-Е», — приводит слова Ромена Грожана Autosport.