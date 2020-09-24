Джовинацци ответил на вопрос об угрозе потерять место в пользу молодёжи «Феррари»

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци ответил на вопрос журналистов насчёт того, как он относится к перспективе потерять своё место в Формуле-1 в пользу воспитанников академии «Феррари», сейчас выступающих в Формуле-2. Шансы на попадание в чемпионат мира имеют сразу три юниора «Скудерии» — Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт.



«Я доволен своей работой до сих пор в этом сезоне, но у меня всё ещё нет никаких новостей насчёт будущего. Мне просто нужно продолжать выкладываться по максимуму, а там посмотрим, что произойдёт. Сезон ещё продолжается, впереди ещё восемь Гран-при. Посмотрим, но мне нужно делать максимум возможного», — заявил Джовинацци во время официальной пресс-конференции ФИА.