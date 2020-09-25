Дзанарди отвечает на лечение и реагирует на происходящее вокруг

Состояние бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди улучшилось, сообщает Daily Mail. Персонал больницы Сан-Раффаэле раскрыл некоторые детали, касающиеся здоровья прославленного спортсмена.
Так, известно, что он стал реагировать на происходящее. В лечебном учреждении отметили, что достигнут невероятный процесс, но добавили, что состояние Дзанарди остаётся тяжёлым и делать долгосрочные прогнозы слишком рано.
Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.
В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.
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