Райкконен рассказал про отношение к мему, высмеивающему Хэмилтона

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал реакцию болельщиков Льюиса Хэмилтона, которые обиделись на опубликованный им мем с шестикратным чемпионом Ф-1 из Британии и его соотечественником Джеймсом Хантом.

«Сегодня люди расстраиваются почти по любому поводу. Формула 1 была немного другой, когда я начинал», — заявил на пресс-конференции перед Гран-при России 40-летний финн, который дебютировал в «Королевских гонках» в 2001 году.

Авторы мема использовали брутальное фото Ханта и Хэмилтона, который изображён в экстравагантном наряде на самокате. «Эволюция пилотов Формулы-1», — так назвали коллаж его создатели, посмеявшись над образом Льюиса.

Напомним, публикуя мем с Хэмилтоном, Кими выложил также собственное фото с одной из вечеринок. На снимке он находится в состоянии алкогольного опьянения с сигаретой в руке. «Не беспокойтесь, ещё остаётся надежда», — подписал фото Райкконен.