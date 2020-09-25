Боттас — лучший в первой практике Гран-при России, Квят — седьмой, Хэмилтон — 19-й

На «Сочи Автодроме» завершилась первая свободная практика Гран-при России. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал представитель «Рено» Даниэль Риккардо, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время, у его напарника Пьера Гасли — 10-й результат.



Стоит отметить, что Боттас и Квят показали свои лучшие времена на более жёстком типе шин, чем другие пилоты из первой восьмёрки.



Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии Николаса Латифи. Болид «Уильямса» серьёзно пострадал. Также после аварии Карлоса Сайнса был объявлен режим виртуального сейфти-кара. Испанец вылетел и повредил заднее антикрыло.

Формула-1. Гран-при России. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,923

2. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,507

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,654

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,873

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,042

6. Эстебан Окон («Рено») — +1,138

7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,307

8. Александер Албон («Ред Булл») — +1,331

9. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,400

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,783

11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,973

12. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +2,047

13. Ландо Норрис («Макларен») — +2,187

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,278

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,307

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,507

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,672

18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,726

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2,793

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,861.