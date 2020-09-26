В команде Шварцмана признали ошибку с его пит-стопом

Итальянская команда Формулы-2 «Према» объяснила, почему пилоты Мик Шумахер и Роберт Шварцман совершили пит-стопы на одном и том же круге в основной гонке этапа Ф-2 в Сочи. Это привело к заминке на пит-стопе россиянина, заехавшего вторым, и в конечном счёте стоило Шварцману места в очковой зоне.



«У Роберта день на домашнем этапе получился более сложным, а ошибка в коммуникации внутри команды стоила ему шанса набрать ценные очки. При старте с седьмого места его слегка выдавили на старте, после чего он оказался заперт в пелотоне. К сожалению, принятое в последний момент решение привело к тому, что Шумахер совершил пит-стоп на том же круге, что сильно повлияло на стратегию Роберта и исход его гонки», — говорится в пресс-релизе «Премы».