Боттас выиграл Гран-при России, Квят — восьмой

На трассе «Сочи Автодром» завершился Гран-при России. Её победителем стал Валттери Боттас, во второй раз в карьере завоевавший победу в Сочи. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, который получил два пятисекундных штрафа за неправильную отработку процедуры старта.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал восьмым. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.



Формула-1. Гран-при России



1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +7,729

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,729

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +30,558

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +52,065

6. Шарль Леклер («Феррари») — +1.02,186

7. Эстебан Окон («Рено») — +1.08,006

8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.08,740

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1.29,766

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1.37,860

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1 круг

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1круг

15. Ландо Норрис («Макларен») — +1круг

16. Николас Латифи («Уильямс») — +1круг

17. Ромен Грожан («Хаас») — +1круг

18. Джордж Рассел («Уильямс») — +1круг

19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал

20. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал.