Тост: к сожалению, Даниил не сумел опередить Окона

Глава «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при России, где Даниил Квят стал восьмым, а Пьер Гасли — девятым.



«Было очень приятно видеть довольно полные трибуны в России, так что наши поздравления организаторам, ведь приятно выступать на виду у такого большого числа поклонников Ф-1. Наша гонка прошла средне, потому что я думаю, что мы могли бы достигнуть сегодня большего. На старте у Пьера был хороший темп, он долгое время ехал седьмым, но затем мы чуть поздновато позвали его в боксы, из-за чего он оказался в трафике, и в итоге он сумел финишировать девятым.



Даниил хорошо стартовал на шинах „хард“, выбор которых был очень хорошим стратегическим решением. Мы позвали его на пит-стоп на 31-м круге, но, к сожалению, он не сумел опередить Окона ближе к финишу и стал восьмым. Теперь мы сконцентрируемся на немецком Гран-при, надеясь сделать очередной шаг вперёд», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».