Ферстаппен — о штрафе Хэмилтона: стараюсь встречаться со стюардами только в отеле или баре

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал наказание Льюиса Хэмилтона на Гран-при России. Напомним, Хэмилтон получил 10 штрафных секунд и два штрафных балла в суперлицензию за нарушение процедуры тренировки старта.



«Я считаю, что наказание, которое получил Хэмилтон, слишком жёсткое. Сколько он набрал? Два штрафных очка? Это жёстко. Может быть, он и остановился неправильно, но начислять за это штрафные баллы? Не уверен, что это правильно.



Если вы становитесь причиной аварии, то логично, что вы получите штрафные баллы. Но я не думаю, что Льюис сделал это специально. Я стараюсь держаться от стюардов как можно дальше. Да, я могу встретить их в отеле или баре, но не в других обстоятельствах», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.