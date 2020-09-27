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Ферстаппен — о штрафе Хэмилтона: стараюсь встречаться со стюардами только в отеле или баре

Ферстаппен — о штрафе Хэмилтона: стараюсь встречаться со стюардами только в отеле или баре
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал наказание Льюиса Хэмилтона на Гран-при России. Напомним, Хэмилтон получил 10 штрафных секунд и два штрафных балла в суперлицензию за нарушение процедуры тренировки старта.

«Я считаю, что наказание, которое получил Хэмилтон, слишком жёсткое. Сколько он набрал? Два штрафных очка? Это жёстко. Может быть, он и остановился неправильно, но начислять за это штрафные баллы? Не уверен, что это правильно.

Если вы становитесь причиной аварии, то логично, что вы получите штрафные баллы. Но я не думаю, что Льюис сделал это специально. Я стараюсь держаться от стюардов как можно дальше. Да, я могу встретить их в отеле или баре, но не в других обстоятельствах», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.

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