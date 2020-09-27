Риккардо — о штрафе: у меня подгорело

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал свой штраф на Гран-при России.



«Я бы сказал, что результат гонки достаточно позитивный. Но путь к нему получился неровным во всех смыслах. Я получил штраф в пять секунд за то, что широко выехал во втором повороте, из-за чего мне пришлось отыгрывать это время. У нас вышло. Я считал, что мы будем пятыми по чистой скорости, так и вышло. Пришлось поднапрячься, но всё отлично. У меня снова получилось здорово стартовать, в последних гонках наша машина — просто ракета. Так что хорошего много.



Я полностью ответственен за выезд за пределы трассы. Я заблокировал колёса, выехал широко и сразу подумал, что меня оштрафуют. Поэтому я уже принял это, когда мне сообщили о штрафе. Я понял, что мне нужно создать отрыв от Леклера. Всё получилось хорошо. У меня подгорело, пришлось справляться с ситуацией. Мы провели хорошую гонку после этого момента», — приводит слова Риккардо Motorsport.

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