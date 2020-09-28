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Хэмилтон признал, что действия ФИА не направлены лично против него

Хэмилтон признал, что действия ФИА не направлены лично против него
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после двух штрафов на Гран-при России уточнил, что ФИА не обязательно действует против него, стараясь внедрять новые правила.

«Не думаю, что это обязательно направлено конкретно против меня. Мне кажется, что они уделяют повышенное внимание любой команде, которая становится лидером и начинает доминировать. Каждая деталь нашей машины проходит двойные и даже тройные проверки.

Они меняют правила, например, касающиеся параметров двигателя, и много других подобных вещей, стараясь сделать так, чтобы гонки и дальше были интересными.

Не знаю, имели ли правила какое-то отношение к тому, что случилось в Сочи. Но, естественно, это то, что я чувствую. Кажется, как будто нам постоянно приходится идти в гору, встречая сопротивление. Но это нормально. Не то чтобы я раньше с таким не сталкивался. Так что мы просто продолжим упорно работать, продолжим бороться, стараться прогрессировать и действовать чище», – цитирует Хэмилтона Autosport.

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