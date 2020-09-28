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Маси объяснил, почему маршалы долго не тушили болид после аварии на гонке Формулы-2 в Сочи

Маси объяснил, почему маршалы долго не тушили болид после аварии на гонке Формулы-2 в Сочи
Авто / Младшие серии 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему маршалы с огнетушителями так долго добирались до болида Луки Гьотто в воскресной гонке Формулы-2 в Сочи.

«Они добрались до места аварии более-менее быстро, но проблема была в том, что место аварии оказалось на приличном расстоянии от постов маршалов, расположенных на этой стороне трассы. Естественно, на месте маршалов я бы не хотел бежать 150 метров с огнетушителем. Но, как только гонка была остановлена, а машины проехали мимо, туда поспешили маршалы с постов, расположенных на противоположной стороне трассы.

Да, видеть такой пожар — не лучшее, что может быть. Но позитивный момент в том, что пилоты не пострадали, и это главное», — приводит слова Майкла Маси Autosport.

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