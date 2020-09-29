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Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, готовится к 20-й операции

Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, готовится к 20-й операции
Авто / Младшие серии 0

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, восстанавливающийся после аварии, которая произошла на трассе в Бельгии в 2019 году, сообщил, что его ждёт очередная, уже двадцатая по счёту операция.

«Впереди меня ждёт уже двадцатая операция, хотя, по правде говоря, я уже сбился со счёта. Я надеюсь на серьёзный прогресс в следующие два месяца. Я очень волнуюсь по этому поводу», — написал Хуан Мануэль Корреа в своём «инстаграме».

Та авария унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера, а Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней его жизнь находилась в опасности.

У гонщика после аварии были проблемы с лёгкими и позвоночником, но сейчас беспокойство вызывает состояние правой ноги. Ему по-прежнему приходится использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей.

Ещё недавно спортсмену приходилось передвигаться на инвалидной коляске.

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