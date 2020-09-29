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Карякин: Квят заплатил деньги, наверное, не самые маленькие и едет на том, что ему дали

Карякин: Квят заплатил деньги, наверное, не самые маленькие и едет на том, что ему дали
Авто / Формула-1 0

Чемпион ралли-марафона «Дакар»-2017 Сергей Карякин прокомментировал выступление Даниила Квята на Гран-при России. Пилот «Альфа Таури» стартовал с 11-й позиции, но смог финишировать на восьмом месте.

«Даниил молодец, провёл сильную гонку. Безусловно, чтобы стабильно занимать высокие места, ему нужна более быстрая машина, но при этом надо понимать, что ему её не дадут. Он простой пилот, заплатил деньги, и, наверное, не самые маленькие. Даниил едет на том, что ему дали. В этом плане моей команде куда проще: мы сами строим топовую машину, и никто не сможет нам дать более слабую версию.

Я разговаривал со специалистами, которые технически понимают Формулу-1, и они говорят, что у Даниила не топовая машина», — приводит слова Карякина Sportbox.

После 10 этапов нынешнего сезона Квят занимает 14-е место в личном зачёте. На его счету 14 очков. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли (45) – десятый.

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