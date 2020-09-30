Россиянин Шварцман впервые пилотировал болид Формулы-1. Лучшие фото тестов с «Феррари»

30 сентября пилот академии «Феррари» программы SMP Racing Роберт Шварцман впервые сел за руль автомобиля Формулы-1. Россиянин принял участие в тестах «Феррари» и пилотировал SF71H, на котором команда выступала в 2018 году.
Шварцману как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в этом сезоне. 11 декабря российский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке на Гран-при Абу-Даби.
Российский пилот прокомментировал дебют за рулём болида Формулы-1.
«Сегодня просто суперический день: первый раз сел за руль машины Формулы-1. Очень рад, давно мечтал об этом, ещё когда был маленьким. Наконец-то один шажок по карьерной лестнице сделал. Рад каждому кругу, который проехал на машине, было очень весело. Очень понравилось работать с командой Формулы-1. В Ф-1 самые большие команды, самые профессиональные. Было круто".
Лучшие кадры тестовых заездов Шварцмана — в фотоподборке «Чемпионата».
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