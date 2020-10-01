Алонсо: Михаэль Шумахер на шаг впереди Хэмилтона

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что для него Михаэль Шумахер остается «на шаг впереди» Льюиса Хэмилтона с точки зрения величия в «Королевских гонках».



«Трудно сравнивать. Это разные эпохи и болиды с разным уровнем производительности. Но я помню Михаэля как пилота с величайшим талантом, которого сложно победить. Льюис тоже очень хорош и лучший в своём поколении. Но он не выиграл чемпионат мира с «Маклареном», когда его напарником был Дженсон Баттон. Он уступил титул Нико Росбергу в «Мерседесе». С Михаэлем никогда не случалось таких вещей. Он всегда побеждал. Для меня Шумахер на шаг впереди», — приводит слова Алонсо Sport Bild.



Хэмилтон уверенно лидирует в нынешнем сезоне и, если сохранит своё преимущество до финиша чемпионата, то сравняется по количеству титулов с Шумахером.