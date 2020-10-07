Феттель предположил, где окажется «Феррари» относительно соперников на Гран-при Айфеля

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего домашнего Гран-при Айфеля, который пройдёт в эти выходные на трассе «Нюрбургринг». Четырёхкратный чемпион Формулы-1 ожидает, что «Скудерия» по-прежнему будет бороться в середине пелотона, несмотря на новинки, подготовленные к этому этапу.



«Мы возвращаемся на «Нюрбургринг» — это приятный сюрприз, учитывая, что гонка не была включена в первоначальный календарь. Очевидно, я очень счастлив, что могу пилотировать в Германии перед родной публикой.



У меня остались прекрасные воспоминания о том, когда мы в последний раз участвовали здесь в гонках в 2013 году. Это интересная трасса с множеством медленных и среднескоростных поворотов, в которых делается ставка на хорошее сцепление с трассой.



Приезжая в регион Айфель в октябре, мы можем ожидать, что там будет довольно холодно, поэтому заставить шины работать будет жизненно важно. Я ожидаю, что, как обычно в этом сезоне, мы будем сражаться в середине пелотона, где каждая сотая секунда может иметь значение. Нам придётся позаботиться о каждой мелочи», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».