«Мерседес» исключил возможность поставки двигателей для «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не будет поставлять двигатели «Ред Булл», который остался без подписанного контракта на силовые установки после решения «Хонды» покинуть Формулу-1.
«Нет, по разным причинам, главная из которых заключается в том, что мы уже поставляем двигатели четырём командам. «Мерседес» практически достиг той точки, когда не может поставлять моторы всему пелотону. У нас просто нет ресурсов для этого», – приводит слова Вольфа GPBlog.
Напомним, компания «Хонда», которая поставляла двигатели «Ред Булл» и «Альфа Таури», объявила о закрытии программы в Формуле-1 после сезона-2021.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
- 9 октября 2020
-
17:12
-
16:44
-
16:06
-
15:59
-
15:14
-
14:47
-
14:04
-
13:10
-
12:14
-
11:44
-
10:57
-
09:23
-
09:03
-
09:00
-
00:53
- 8 октября 2020
-
23:39
-
22:56
-
21:51
-
21:02
-
20:08
-
20:01
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
18:59
-
17:38
-
16:44
-
15:49
-
14:51
-
14:01
-
12:42
-
11:52