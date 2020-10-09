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«Мерседес» исключил возможность поставки двигателей для «Ред Булл»

«Мерседес» исключил возможность поставки двигателей для «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не будет поставлять двигатели «Ред Булл», который остался без подписанного контракта на силовые установки после решения «Хонды» покинуть Формулу-1.

«Нет, по разным причинам, главная из которых заключается в том, что мы уже поставляем двигатели четырём командам. «Мерседес» практически достиг той точки, когда не может поставлять моторы всему пелотону. У нас просто нет ресурсов для этого», – приводит слова Вольфа GPBlog.

Напомним, компания «Хонда», которая поставляла двигатели «Ред Булл» и «Альфа Таури», объявила о закрытии программы в Формуле-1 после сезона-2021.

«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.

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