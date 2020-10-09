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Вторая практика Гран-при Айфеля отложена

Вторая практика Гран-при Айфеля отложена
Авто / Формула-1 0

ФИА и дирекция Гран-при Айфеля перенесли начало старта второй свободной практики Гран-при Айфеля из-за тумана, мешающему взлететь медицинскому вертолёту. По аналогичным причинам ранее была отменена первая тренировочная сессия на «Нюрбургринге».

Согласно текущей информации, вторая свободная практика Гран-при Айфеля должна начаться не раньше 16:30 мск.

Напомним, что из-за отмены первой сессии в Формуле-1 так и не состоялся официальный дебют Мика Шумахера и Каллума Айлотта.

После 10 этапов нынешнего сезона в общем зачёте чемпионата лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На его счету 205 очков. Вторым идёт напарник британца Валттери Боттас (161). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (128) — третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

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