Вторая практика Гран-при Айфеля отложена

ФИА и дирекция Гран-при Айфеля перенесли начало старта второй свободной практики Гран-при Айфеля из-за тумана, мешающему взлететь медицинскому вертолёту. По аналогичным причинам ранее была отменена первая тренировочная сессия на «Нюрбургринге».
Согласно текущей информации, вторая свободная практика Гран-при Айфеля должна начаться не раньше 16:30 мск.
Напомним, что из-за отмены первой сессии в Формуле-1 так и не состоялся официальный дебют Мика Шумахера и Каллума Айлотта.
После 10 этапов нынешнего сезона в общем зачёте чемпионата лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На его счету 205 очков. Вторым идёт напарник британца Валттери Боттас (161). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (128) — третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
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