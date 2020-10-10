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В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему выбрали Хюлькенберга, а не Вандорна

В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему выбрали Хюлькенберга, а не Вандорна
Авто / Формула-1 0

Глава британской команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, почему коллектив после болезни Лэнса Стролла решил заменить его на немца Нико Хюлькенберга, а не на бельгийца Стоффеля Вандорна. Стоффель — официальный резервный пилот «Мерседеса», и у «серебряных стрел» есть договоренность, что их резервисты готовы помочь «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».

«Хюлькенберг уже был на пути на трассу, чтобы поработать с RTL. Вандорн — наш официальный резервный гонщик, но главная причина, по которой за рулём болида — Нико, это то, что он уже знает автомобиль», — приводит слова Зафнауэра GPBlog со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в квалификации Гран-при Айфеля Нико Хюлькенбергу удалось показать двадцатый результат.

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