Вильнёв раскритиковал Стролла за пропуск Гран-при Айфеля

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла за пропуск Гран-при Айфеля. Вчера, 10 октября, за 30 минут до третьей свободной практики канадец объявил команде, что не выступит. В результате на «Нюрбургринг» в срочном порядке прибыл Нико Хюлькенберг, который успел поучаствовать лишь в квалификации.

«Даже с болью в животе пилот просто идёт и выступает. Если реально хочешь выступать в Формуле-1, то не отказываешься просто так от гонки. Если Лэнс действительно испытывал серьёзную боль, значит, с ним что-то не так. В противном случае он просто не готов выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news.

Нико Хюлькенберг, заменивший Лэнса Стролла, показал в квалификации только 20-й результат.