Вильнёв раскритиковал Стролла за пропуск Гран-при Айфеля

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла за пропуск Гран-при Айфеля. Вчера, 10 октября, за 30 минут до третьей свободной практики канадец объявил команде, что не выступит. В результате на «Нюрбургринг» в срочном порядке прибыл Нико Хюлькенберг, который успел поучаствовать лишь в квалификации.
«Даже с болью в животе пилот просто идёт и выступает. Если реально хочешь выступать в Формуле-1, то не отказываешься просто так от гонки. Если Лэнс действительно испытывал серьёзную боль, значит, с ним что-то не так. В противном случае он просто не готов выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news.
Нико Хюлькенберг, заменивший Лэнса Стролла, показал в квалификации только 20-й результат.
- 11 октября 2020
-
11:14
-
10:46
-
10:00
-
09:51
-
00:56
- 10 октября 2020
-
23:23
-
22:57
-
22:31
-
22:12
-
22:01
-
21:59
-
21:33
-
21:29
-
20:25
-
20:17
-
20:14
-
19:36
-
19:13
-
19:07
-
19:01
-
18:51
-
18:35
-
18:02
-
17:52
-
17:05
-
16:46
-
16:24
-
15:52
-
15:12
-
14:32
-
14:15
-
14:03
-
13:31
-
12:56
-
11:59