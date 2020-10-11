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Вильнёв раскритиковал Стролла за пропуск Гран-при Айфеля

Вильнёв раскритиковал Стролла за пропуск Гран-при Айфеля
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла за пропуск Гран-при Айфеля. Вчера, 10 октября, за 30 минут до третьей свободной практики канадец объявил команде, что не выступит. В результате на «Нюрбургринг» в срочном порядке прибыл Нико Хюлькенберг, который успел поучаствовать лишь в квалификации.

«Даже с болью в животе пилот просто идёт и выступает. Если реально хочешь выступать в Формуле-1, то не отказываешься просто так от гонки. Если Лэнс действительно испытывал серьёзную боль, значит, с ним что-то не так. В противном случае он просто не готов выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news.

Нико Хюлькенберг, заменивший Лэнса Стролла, показал в квалификации только 20-й результат.

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