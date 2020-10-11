Латифи: у меня были весёлые сражения с Квятом
Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал финиш на 14-м месте и острую борьбу с Даниилом Квятом в конце гонки Гран-при Айфеля.
«Сегодня была сложная гонка, я атаковал, как только мог. Не могу объяснить, почему именно, но нам просто не хватало общего темпа, особенно по сравнению с „Хаасом“ и „Альфа Ромео“. Мы были на хорошей позиции после сейфти-кара, но позади находились более быстрые машин на новых „квалификационных“ шинах. У меня были весёлые сражения с Даниилом: последние 5-6 кругов я оборонялся в первом повороте, мы сражались в первом, втором и третьем, так что было весело. Нам нужно проанализировать, почему в этот уик-энд не хватало темпа», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».
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