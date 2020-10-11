«Ред Булл» был на связи с Хюлькенбергом после сомнительного теста Албона перед ГП Айфеля
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг теоретически мог заменить на Гран-при Айфеля не канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла, а таиландского гонщика «Ред Булл» Александера Албона. Как рассказал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, это произошло бы, если бы результат теста Албона на коронавирус в конечном счёте оказался положительным.
«Мы уже в пятницу были на связи. У Албона был неопределённый результат теста. Могло выйти и так, что результат положительный. Так что сразу после приземления я позвонил Хюлькенбергу», — рассказал Марко в интервью Sport1.
Хюлькенберг занял на Гран-при Айфеля восьмое место после старта с 20-й позиции. У Нико есть теоретические шансы стать пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021.
- 11 октября 2020
-
23:52
-
23:23
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
21:33
-
20:57
-
20:36
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
18:59
-
18:41
-
18:36
-
18:18
-
18:05
-
18:03
-
17:57
-
17:50
-
17:42
-
17:26
-
17:10
-
16:52
-
16:52
-
15:15
-
15:08
-
14:36
-
13:20
Партнерский контент