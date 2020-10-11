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«Ред Булл» был на связи с Хюлькенбергом после сомнительного теста Албона перед ГП Айфеля

«Ред Булл» был на связи с Хюлькенбергом после сомнительного теста Албона перед ГП Айфеля
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг теоретически мог заменить на Гран-при Айфеля не канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла, а таиландского гонщика «Ред Булл» Александера Албона. Как рассказал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, это произошло бы, если бы результат теста Албона на коронавирус в конечном счёте оказался положительным.

«Мы уже в пятницу были на связи. У Албона был неопределённый результат теста. Могло выйти и так, что результат положительный. Так что сразу после приземления я позвонил Хюлькенбергу», — рассказал Марко в интервью Sport1.

Хюлькенберг занял на Гран-при Айфеля восьмое место после старта с 20-й позиции. У Нико есть теоретические шансы стать пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021.

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