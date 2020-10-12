«Эти шины — катастрофа». Леклер объяснил решения «Феррари» во время гонки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Айфеля.
«С одной стороны, я хотел попробовать надеть «софт» во время выезда машины безопасности. Но в первой части гонки эти шины стали для нас катастрофой. Мы не стали рисковать и приняли рестарт на «медиуме».
На мягких шинах у нас были огромные проблемы, что в итоге негативно повлияло нашу гонку. После чего мы выбрали вариант с двумя остановками, что я считаю правильным. Ближе к концу гонки было сложно, потому что после автомобиля безопасности у меня был старый „медиум“, который нужно было заставить работать, что было сложно, поскольку шины сильно остыли.
Но, думаю, мы справились достаточно хорошо, потому что я провёл несколько интересных обгонов, однако, седьмая позиция была максимумом того, что мы могли добиться сегодня.
Я доволен прогрессом за последние недели. Мы пока не достигли уровня, на который мы рассчитывали, но каждый шаг идёт в верном направлении, и это то, что нам нужно», — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт Формулы-1.
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