Источник: Гасли ведёт переговоры с «Рено» и претендует на место Окона
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли ведёт переговоры с «Рено», сообщает издание Blick. В Энстоуне француз может заменить соотечественника Эстебана Окона. Таким образом, Пьер может стать напарником Фернандо Алонсо, который присоединится к «Рено» в следующем сезоне.
Тот же источник подчёркивает, что в случае дальнейших провалов со стороны Александера Албона, руководство «Ред Булл» переведёт его в «Альфа Таури», где тот станет напарником Юки Цуноды. Таким образом, в издании косвенно подтвердили, что Даниил Квят в следующем сезоне потеряет место в Фаэнце.
Гасли проводит самый успешный сезон в карьере. На Гран-при Италии он завоевал первую победу. После 11 этапов чемпионата мира Пьер, имея в активе 53 балла, занимает 10-е место.
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