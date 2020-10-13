Источник: Гасли ведёт переговоры с «Рено» и претендует на место Окона

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли ведёт переговоры с «Рено», сообщает издание Blick. В Энстоуне француз может заменить соотечественника Эстебана Окона. Таким образом, Пьер может стать напарником Фернандо Алонсо, который присоединится к «Рено» в следующем сезоне.

Тот же источник подчёркивает, что в случае дальнейших провалов со стороны Александера Албона, руководство «Ред Булл» переведёт его в «Альфа Таури», где тот станет напарником Юки Цуноды. Таким образом, в издании косвенно подтвердили, что Даниил Квят в следующем сезоне потеряет место в Фаэнце.

Гасли проводит самый успешный сезон в карьере. На Гран-при Италии он завоевал первую победу. После 11 этапов чемпионата мира Пьер, имея в активе 53 балла, занимает 10-е место.