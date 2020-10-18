Артур Леклер: два брата Леклера в «Феррари»? Давайте не спешить
Артур Леклер, младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, являющийся слушателем гоночной Академии «Феррари» и гонщиком региональной Формулы-3, немного рассказал о себе и карьерных планах.
«Я всегда хотел быть пилотом. Когда-то пообещал отцу, что вернусь к гонкам. Дядя помог мне найти спонсоров. Сейчас моя мечта о Формуле-1 стала ближе, но сначала думаю о том, чтобы выиграть региональную Формулу-3, так что не отвлекаюсь. Хочу справляться со своей задачей в Монце.
Шарлю сложно мне давать советы, он никогда не выступал в этой категории, к тому же, у него не так много свободного времени. Брат помогает мне, но я должен учиться сам.
Дуэт братьев Леклеров в «Феррари»? Давайте не будем спешить", — приводит слова Артура Леклера Corriere della Sera.
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