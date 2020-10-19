Видео: на ралли в Псковской области шесть машин улетели в кювет в одном и том же месте

16 и 17 октября в Псковской области проходил финальный этап Кубка России по ралли — «Пушкинские горы — 2020». Во второй соревновательный день зрители увидели немало инцидентов. Недалеко от деревни Кудеверь Бежаницкого района сразу пять экипажей и один автомобиль безопасности вылетели на одном и том же участке трассы.



Как сообщает «Великие Луки» со ссылкой на пресс-службу соревнований в одном кювете на пятом скоростном участке (СУ5) оказались: №000 – Леонтьевы, №16 — Смельцов/Северюхин, №15 — Минин/Курносов, №30 — Акимов/Кравченко, №33 — Копырин/Афонькин, №41 — Ружьёв/Слобожанинов.

Видео с вылетом шести машин во время ралли «Пушкинские горы – 2020» доступно на странице Алисы Колесниковой в YouTube.