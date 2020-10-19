Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: на ралли в Псковской области шесть машин улетели в кювет в одном и том же месте

Видео: на ралли в Псковской области шесть машин улетели в кювет в одном и том же месте
Авто / Ралли 0

16 и 17 октября в Псковской области проходил финальный этап Кубка России по ралли — «Пушкинские горы — 2020». Во второй соревновательный день зрители увидели немало инцидентов. Недалеко от деревни Кудеверь Бежаницкого района сразу пять экипажей и один автомобиль безопасности вылетели на одном и том же участке трассы.

Как сообщает «Великие Луки» со ссылкой на пресс-службу соревнований в одном кювете на пятом скоростном участке (СУ5) оказались: №000 – Леонтьевы, №16 — Смельцов/Северюхин, №15 — Минин/Курносов, №30 — Акимов/Кравченко, №33 — Копырин/Афонькин, №41 — Ружьёв/Слобожанинов.

Видео с вылетом шести машин во время ралли «Пушкинские горы – 2020» доступно на странице Алисы Колесниковой в YouTube.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020