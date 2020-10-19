Марко: если Албон не оправдает ожиданий, то в игру вступят Перес и Хюлькенберг

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Александер Албон может потерять место в команде в 2021 году.



«Если Албон и дальше сможет развиваться и прогрессировать, он станет кандидатом на место в „Ред Булл“ в 2021 году. В быстрых поворотах Албон находится на уровне Ферстаппена, у него есть только пара поворотов, где он проигрывает много времени.



И мы возвращаемся к старой теме. Если не знаете, где и когда это происходит, то это тот фактор неопределённости, который мы не можем себе позволить, когда боремся за титул.



Если Албон не оправдает ожиданий, будем вынуждены смотреть за пределы нашей команды. Мы достаточно сильны, чтобы побороть собственную тень, так что тогда в игру вступят Перес и Хюлькенберг», — сказал Хельмут Марко в интервью Sky Germany.