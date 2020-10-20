Хауг: если бы Михаэль и Льюис сражались на пике формы, разрыв измерялся бы в тысячных

Бывший босс «Мерседеса» Норберт Хауг выразил мнение, что разница между Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, выступай они одновременно в свои лучшие годы, была бы мизерной.



«Если бы они сражались друг с другом на пике формы, то, наверное, разрыв измерялся бы в тысячных долях секунды. Они оба уважают друг друга. Я никогда не слышал, чтобы один из них сказал что-либо плохое про второго. Оба гонщика – перфекционисты, которые всегда задают вопросы и проводят длительные обсуждения с инженерами. В каком-то роде Михаэль сам заложил фундамент нынешних успехов Льюиса», — приводит слова Хауга Motorsport.

Напомним, после Гран-при Айфеля Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по количеству побед в Формуле-1. У обоих — по 91.