Хауг: если бы Михаэль и Льюис сражались на пике формы, разрыв измерялся бы в тысячных
Бывший босс «Мерседеса» Норберт Хауг выразил мнение, что разница между Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, выступай они одновременно в свои лучшие годы, была бы мизерной.
«Если бы они сражались друг с другом на пике формы, то, наверное, разрыв измерялся бы в тысячных долях секунды. Они оба уважают друг друга. Я никогда не слышал, чтобы один из них сказал что-либо плохое про второго. Оба гонщика – перфекционисты, которые всегда задают вопросы и проводят длительные обсуждения с инженерами. В каком-то роде Михаэль сам заложил фундамент нынешних успехов Льюиса», — приводит слова Хауга Motorsport.
Напомним, после Гран-при Айфеля Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по количеству побед в Формуле-1. У обоих — по 91.
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