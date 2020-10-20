В «Рейсинг Пойнт» объяснили, что им даст замена Переса на Феттеля

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин подробно рассказал о том, почему команда приняла решение заменить со следующего сезона Серхио Переса на Себастьяна Феттеля.



«Мы все с нетерпением ждём его. Все знают, какой Себастьян хороший гонщик. Никто не может просто забыть, как пилотировать машину быстро. Вам лишь нужно иметь правильный болид и правильных людей вокруг, чтобы выполнить свою работу. У него, очевидно, сейчас проблемы. Мы можем предложить ему то, что ему нужно, чтобы вернуться к прежней форме. Вся команда ждёт его. Он это почувствует. Мы знаем, что Себастьян может принести нам столько же, сколько мы ему. Все в команде с нетерпением ждут января, пока мы наконец не сможем работать вместе.



Связаны его проблемы в данный момент с психологией или машиной? Я бы сказал, что это сочетание того и другого. Сложно судить, какой процент каждого из этих факторов. С нами он получит людей и инструменты, чтобы вернуться на уровень, который мы знаем и ожидаем от него.

Это очень поможет и нам. Если Феттель просто откроет дверь на фабрику, это повысит мотивацию каждого сотрудника. Когда многократный чемпион мира садится в одну из наших машин, это выражение признательности людям, которые здесь работают. Мы это заслужили. 18 месяцев назад команда столкнулась с банкротством. Её почти уже не существовало. А теперь за нас хочет гоняться чемпион мира. С нами он может испытать свою вторую молодость.



Мы можем адаптировать нашу работу к его потребностям. Вот что делает это сотрудничество таким захватывающим. У нас уже давно не менялись пилоты. И уж точно не приходили гонщики такого ранга. Перес был с нами всегда. На этом основан весь наш опыт. С Феттелем мы получим совершенно другой опыт и идеи о том, как нам нужно развивать и готовить машину», — цитирует Грина Auto Motor und Sport.