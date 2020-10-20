Марко опасается, что отношение к Феттелю и Строллу в «Астон Мартин» будет разным

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о перспективах четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», цвета которого он будет защищать с 2021 года. Функционер опасается, что немец не получит должного отношения в новом коллективе.
«Несколько раз обсуждали некоторые вещи. Конечно, он узнавал о варианте с возвращением в „Ред Булл“, но у нас не было для него места. Потом открылась опция с „Астон Мартин“, которая его очень привлекла. Но, на мой взгляд, это было не лучшим решением.
Советовал взять ему годичную паузу и посмотреть, что будет доступно в 2022 году. Он бы перезарядился и вернулся преисполненным энтузиазма. Действительно думаю, что в 2022 году он нашёл бы привлекательные варианты. Но Себ не хотел даже годичной паузы. Думает, что у него хорошие шансы на подиумы с «Астон Мартин». На мой взгляд, так и есть, подиумы возможны. Но что насчёт побед? Сомневаюсь, что это возможно с болидом, который всегда на шаг позади «Мерседеса».
Думаю, «Астон Мартин» будет хорошо работать и поможет собраться с мыслями. Но нужно быть осторожным. Мы видели, что в команде отдавали предпочтение Строллу, который уступал Пересу. Надеюсь, у них будет одинаковое отношение к Феттелю и сыну босса. Уже опасаюсь, не интересно ли будет Строллу-старшему создать сыну имидж пилота, превосходящего четырёхкратного чемпиона мира", — приводит слова Марко Nextgen-Auto.
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