В «Феррари» рассказали о планах по доработке болида в оставшейся части сезона

Руководитель отдела повышения эффективности команды «Феррари» Энрико Кардиле рассказал о доработке болида до конца сезона-2020.
«Перед гонками в Сочи и на „Нюрбургринге“ мы уже доработали аэродинамику болида, а в Портимане сделаем следующий шаг, обновив диффузор. Это завершит нашу программу, которую проводим в последние месяцы.
Важно быть уверенными, что мы на правильном пути. Данные, которые получили в прошлых гонках, весьма позитивны. Надеемся, наши расчёты подтвердятся и в Португалии. Все наши новинки этого сезона рассчитаны на следующий год, но ждём, что болид станет эффективнее. Было бы здорово возглавить группу команд, которые сражаются за четвёртое место и ниже.
Нам лишь два раза удавалось побороться за места на втором и третьем ряду в квалификации, но мы рассчитываем стабильно претендовать на эти места в оставшихся гонках сезона.
У всех разный подход к доработке болида, но мы считаем, что работа над задней частью болида даст нам значительный прогресс. Мы должны прибавить в этой области, так что потратим два токена на доработку машин в следующем сезоне именно на эту область», — приводит слова Кардиле официальный сайт команды.
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