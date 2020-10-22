Сайнс: над моим переходом в «Феррари» шутят, но, надеюсь, я буду смеяться последним

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что над ним подшучивают из-за его будущего перехода в «Феррари», однако он выразил надежду, что в конечном итоге он сможет добиться успеха. Напомним, после сезона-2020 Сайнс покинет «Макларен» и перейдёт в «Феррари».
«Я не буду лгать. Временами бывают шутки здесь и там о моём переходе в „Феррари“. Но я отношусь к этому спокойно. Надеюсь, в итоге именно я буду смеяться последним», — сказал Карлос Сайнс на пресс-конференции перед Гран-при Португалии.
После 11 этапов сезона на счету «Феррари» 80 очков. Команда занимает шестое место в зачёте Кубка конструкторов. У «Мерседеса», возглавляющего командный зачёт, 391 очко.
Напомним, Сайнс сменит в составе «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, а его место в «Макларене» займёт Даниэль Риккардо.
- 22 октября 2020
-
19:48
-
18:53
-
17:54
-
16:57
-
16:51
-
16:27
-
16:09
-
15:29
-
14:20
-
13:06
-
12:11
-
11:37
-
10:51
-
10:24
-
09:00
-
01:04
- 21 октября 2020
-
23:53
-
23:04
-
21:34
-
20:55
-
19:36
-
18:28
-
17:43
-
15:55
-
15:15
-
14:16
-
12:59
-
11:54
-
11:09
-
10:38
-
10:03
-
09:24
- 20 октября 2020
-
23:49
-
22:51
-
21:58