Сайнс: над моим переходом в «Феррари» шутят, но, надеюсь, я буду смеяться последним

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что над ним подшучивают из-за его будущего перехода в «Феррари», однако он выразил надежду, что в конечном итоге он сможет добиться успеха. Напомним, после сезона-2020 Сайнс покинет «Макларен» и перейдёт в «Феррари».



«Я не буду лгать. Временами бывают шутки здесь и там о моём переходе в „Феррари“. Но я отношусь к этому спокойно. Надеюсь, в итоге именно я буду смеяться последним», — сказал Карлос Сайнс на пресс-конференции перед Гран-при Португалии.



После 11 этапов сезона на счету «Феррари» 80 очков. Команда занимает шестое место в зачёте Кубка конструкторов. У «Мерседеса», возглавляющего командный зачёт, 391 очко.



Напомним, Сайнс сменит в составе «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, а его место в «Макларене» займёт Даниэль Риккардо.