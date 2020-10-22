«Мерседес» второй раз за сутки «отправил» Хэмилтона в «Рено»

Смм-бригада команды Формулы-1 «Мерседес» отреагировала на то, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по-прежнему не подписал контракт с «серебряными стрелами» на следующий сезон.
Твиттер-аккаунт «Мерседеса» ответил на сообщение одного из болельщиков, написавшего: «Льюис не подписал контракта и в последнее время носит много жёлтого?»
«Мерседес» ответил: «Льюис в „Рено“ — подтверждено!»
Этим смм-бригада не ограничилась и день спустя отреагировала на то, в каком наряде Хэмилтон прилетел в Портиман на Гран-при Португалии Формулы-1. «Льюис подогревает слухи о том, что переходит в „Рено“, избрав жёлто-чёрную гамму одежды», — гласит новый твит «Мерседеса».
В «Рено» в свою очередь напомнили о грядущем переименовании в «Альпин» и смене фирменных цветов, написав Хэмилтону в реплаях: «Будешь ли ты в следующем году носить больше красного, синего и белого?»
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