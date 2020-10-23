Хэмилтон сомневается, что ему нужен трёхлетний контракт с «Мерседесом»

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что сомневается в необходимости подписывать с «Мерседесом» новый трёхлетний контракт. По его словам, это связано с глобальными изменениями в регламенте с 2022 года.
«Решение ещё не принято. Я хочу остаться в «Мерседесе», нам нужно просто сесть за стол переговоров и всё обсудить. Как правило, мы планируем соглашения на три года. Но сейчас другие времена.
Хочу ли я продолжать выступать в течение ещё трёх лет? Это тоже вопрос… остаётся ещё много вопросов. В 2022 году в чемпионате будут новые машины, и мне очень интересно взглянуть, на что они будут способны», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Льюис также отметил, что перспективы «Мерседеса» в области экономики и устойчивости станут частью будущих переговоров по контракту.
«Это всё, о чём мы, естественно, будем говорить. Но я думаю, что своими выступлениями заслужил право — или возможность – остаться в команде на продолжительный срок. Так что время покажет. Я не могу сказать слишком много. Надеюсь, вы услышите подробности в ближайшие пару месяцев», — добавил Хэмилтон.
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