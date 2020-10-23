Феттель: ситуация в «Феррари» отличается от той, что была год назад или два назад

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после неудачных последних выступлений заявил, что способен на большее и постарается показать свой максимум в оставшихся гонках за «Скудерию», которую покинет в конце сезона.
«Я не был доволен своим выступлением в некоторых гонках в этом году, так как многого ожидаю от себя. Знаю и чувствую, что могу добиться большего. Мне не терпится начать новую главу в следующем году. Но перед тем, как открыть её, постараюсь с достоинством завершить историю в «Феррари». Я пытаюсь собраться с силами, чтобы выступать так, как на самом деле могу. Преодоление этих препятствий станет подготовкой к новой главе», — приводит слова Феттеля Sky Sports.
На вопрос, эмоционально он воспринимает уход из «Феррари», немец ответил следующее.
«Не думаю, что я из тех парней, которые вспыхивают в конце и всё становится суперэмоциональным. Всё имеет свой финал. Я реалистично оцениваю вещи. Кроме того ситуация в команде сейчас отличается от той, что была год назад или два назад. Мы знаем, куда движемся», — добавил четырёхкратный чемпион мира.
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