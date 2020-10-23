Боттас — лучший в первой практике Гран-при Португалии, Леклер – четвёртый, Квят — 13-й

На трассе в Портимане завершилась первая свободная практика Гран-при Португалии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 13-е время, у его напарника Пьера Гасли — 10-й результат.



Формула-1. Гран-при Португалии. Первая свободная практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.18,410

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,339

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,781

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,899

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,955

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,031

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,497

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,544

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,648

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,714

11. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,790

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,797

13. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,868

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,436

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,544

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,599

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,759

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,964

19. Эстебан Окон («Рено») — +3,263

20. Николас Латифи («Уильямс») — +3,644.