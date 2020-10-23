Гасли — о загоревшейся машине: мы ещё анализируем причину

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Португалии и пожар на своей машине во второй практике.
«Пятница в Портимане не была идеальной. Утром изучил трассу на первой практике и должен сказать, что на ней довольно здорово пилотировать: перепады высот приносят наслаждение. К сожалению, во второй практике возникла проблема с машиной, она загорелась, так что мы всё ещё анализируем причину случившегося. Это означало, что у нас не было времени для попытки на мягких шинах, а было бы хорошо посмотреть, где мы находимся по сравнению с остальными на коротких сериях кругов. Наша скорость выглядит достойной, но я всё ещё не полностью доволен машиной. Надеюсь, завтра сможем прибавить. Будет важно провести чистую третью практику, чтобы быть готовыми к квалификации», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 23 октября 2020
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:41
-
20:40
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
19:55
-
19:53
-
19:46
-
18:46
-
18:01
-
16:59
-
16:46
-
15:22
-
14:36
-
13:54
-
13:36
-
12:23
-
12:19
-
11:34
-
10:14
-
09:01
-
09:00
-
01:01
-
00:24
-
00:19
- 22 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:46