Гасли — о загоревшейся машине: мы ещё анализируем причину

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Португалии и пожар на своей машине во второй практике.



«Пятница в Портимане не была идеальной. Утром изучил трассу на первой практике и должен сказать, что на ней довольно здорово пилотировать: перепады высот приносят наслаждение. К сожалению, во второй практике возникла проблема с машиной, она загорелась, так что мы всё ещё анализируем причину случившегося. Это означало, что у нас не было времени для попытки на мягких шинах, а было бы хорошо посмотреть, где мы находимся по сравнению с остальными на коротких сериях кругов. Наша скорость выглядит достойной, но я всё ещё не полностью доволен машиной. Надеюсь, завтра сможем прибавить. Будет важно провести чистую третью практику, чтобы быть готовыми к квалификации», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».