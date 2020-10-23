В «Альфа Таури» объяснили 17-й результат Квята и прокомментировали пожар Гасли

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Португалии.
«При низком уровне сцепления в первой практике было трудно определить баланс, но наша конкурентоспособность была многообещающей. На втором комплекте шин Пьера возник медленный прокол, из-за чего он не смог завершить длинную серию в конце сессии — не повезло, ведь теперь нам не хватает данных на этом составе.
Перед второй практикой мы внесли различные изменения в машину, чтобы улучшить баланс и общее сцепление. После работы с прототипами шин „Пирелли“ мы начали запланированные быстрые круги, но, к сожалению для Пьера, во время первого круга на новых шинах его автомобиль „вырубился“ и затем загорелся. Нам нужно изучить проблему, когда машина окажется в боксах.
После периода красного флага Даниил выехал на свежих мягких шинах, но ему пришлось прекратить круг из-за второго красного флага после инцидента в первом повороте. После рестарта сессии температура была не той, а другие проводили попытки с большой загрузкой топливом, из-за чего Даниилу было сложнее проехать хороший круг. Это значит, что итоговый протокол не совсем репрезентативен. Нам нужно многое изучить вечером, и нам не хватает данных от длинных серий кругов, так что гонка в воскресенье может стать интересной», — приводит слова Эддолса пресс-служба его команды.
- 23 октября 2020
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:41
-
20:40
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
19:55
-
19:53
-
19:46
-
18:46
-
18:01
-
16:59
-
16:46
-
15:22
-
14:36
-
13:54
-
13:36
-
12:23
-
12:19
-
11:34
-
10:14
-
09:01
-
09:00
-
01:01
-
00:24
-
00:19
- 22 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:46