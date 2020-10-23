В «Альфа Таури» объяснили 17-й результат Квята и прокомментировали пожар Гасли

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Португалии.



«При низком уровне сцепления в первой практике было трудно определить баланс, но наша конкурентоспособность была многообещающей. На втором комплекте шин Пьера возник медленный прокол, из-за чего он не смог завершить длинную серию в конце сессии — не повезло, ведь теперь нам не хватает данных на этом составе.



Перед второй практикой мы внесли различные изменения в машину, чтобы улучшить баланс и общее сцепление. После работы с прототипами шин „Пирелли“ мы начали запланированные быстрые круги, но, к сожалению для Пьера, во время первого круга на новых шинах его автомобиль „вырубился“ и затем загорелся. Нам нужно изучить проблему, когда машина окажется в боксах.



После периода красного флага Даниил выехал на свежих мягких шинах, но ему пришлось прекратить круг из-за второго красного флага после инцидента в первом повороте. После рестарта сессии температура была не той, а другие проводили попытки с большой загрузкой топливом, из-за чего Даниилу было сложнее проехать хороший круг. Это значит, что итоговый протокол не совсем репрезентативен. Нам нужно многое изучить вечером, и нам не хватает данных от длинных серий кругов, так что гонка в воскресенье может стать интересной», — приводит слова Эддолса пресс-служба его команды.