Зак Браун: не знаю, что за доктор у «Рейсинг Пойнт». Может, доктор Маллья или доктор Дре

Руководитель «Макларена» Зак Браун раскритиковал действия коллег из «Рейсинг Пойнт», которые не сразу рассказали всем о положительном тесте Лэнса Стролла на коронавирус, а до этого не сразу проверили канадца на заболевание, доверившись мнению личного доктора Стролла, который дал консультацию по телефону.



«Знаю, доктор „Рейсинг Пойнт“ не думал, что будет позитивный тест на коронавирус. Возможно, если бы можно было оглянуться назад, было бы сделано по-другому. Не знаю, что это был за доктор. Может, доктор Маллья (бывший владелец „Форс Индия“. — Прим. „Чемпионата“), доктор Сьюз (американский детский писатель. — Прим. „Чемпионата“) или доктор Дре (американский рэпер. — Прим. „Чемпионата“).



Возможно, в следующий раз нам следует тестировать каждого, у кого есть какие-либо симптомы, потому что мы знаем, как опасно всё это.



Когда у нас возникла проблема в Австралии, мы очень быстро сообщили об этом всем. Думаю, у нас есть моральные обязательства заботиться о здоровье людей и потому держать всех в курсе. То же самое делал „Мерседес“, когда проблемы были у них. Похоже, в данном случае не было незамедлительной прозрачности в действиях», — заявил Браун на пресс-конференции ФИА.