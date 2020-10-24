Браун не видит возможности пригласить Переса и Магнуссена в «Макларен» в IndyCar

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился своим мнением о перспективах Кевина Магнуссена и Серхио Переса в IndyCar.
«Я думал, что вы спросите меня о команде Формулы-1, и хотел ответить, что у нас есть пилоты. Я думаю, что Кевин — очень быстрый пилот, он агрессивен, что соответствует стилю пилотирования в IndyCar, так что он подходит нам как гонщик. Один из наших пилотов объявлен — это Пато. Второго мы объявим в ближайшее время, так что возможности для Кевина в нашей команде нет. В противном случае мы бы, конечно, рассмотрели его кандидатуру.
Серхио Перес тоже большой талант, было бы здорово заполучить его в IndyCar, но я подозреваю, что он останется в Формуле-1. Я не знаю наверняка, но выставлять третью машину где-то ещё, кроме «500 миль Индианаполиса», мы вряд ли планируем», — заявил Зак Браун на пресс-конференции перед Гран-при Португалии.
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