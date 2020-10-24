Петров рассказал, как прошёл его первый день в роли судьи Формулы-1

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров рассказал о работе стюардом на Гран-при Португалии.
«Начали мы день в 8 утра и закончили только в 7 вечера. Что касается самой работы стюардом, то это непросто. Нужно быстро анализировать большое количество данных, посмотреть все правила, чтобы вынести вердикт тому или иному пилоту.
Штрафов в пятницу было немного. Мы не дали наказание за столкновение ни Ферстаппену, ни Строллу. Небольшой штраф за превышение скорости на пит-лейне получил Райкконен. Это был денежный штраф, $ 100 за 1 км/ч. Представьте, если ты ошибёшься на 10 км/ч. А если на 20 км/ч?
Непросто работать, когда у тебя тысячи данных, 250 компьютеров, переговоры, видеотрансляция, в которой ты можешь просмотреть всё что угодно, телеметрия. Одно дело — когда гонка проходит и я пишу комментарий, смотрю несколько повторов, смотрю анализ от пилотов. В этом случае делать выводы очень просто. Но когда ты сидишь там, и тебе нужно сделать выводы вот-вот, смотришь повтор, всю информацию, что у тебя есть… Нелёгкое это дело. Вроде бы справились», — рассказал Виталий Петров в видео, размещённом в его «инстаграме».
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